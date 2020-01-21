У Греції стурбовані військовою співпрацею Іспанії з Туреччиною
Вівторок, 21 січня 2020, 10:35
У Греції стурбовані військовою співпрацею Іспанії з Туреччиною на тлі ескалації напруженості у Середземному й Егейському морях.
Про це заявив високопоставлений грецький дипломат, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
За його словами, Афінам потрібно мати тісніші стосунки та краще комунікувати з Іспанією, оскільки остання забезпечує Туреччині ноу-хау для виготовлення військових літаків на тлі посилення напруженості між Афінами та Анкарою.
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"Членам родини слід спілкуватися один з одним. Вони не можуть підтримувати ворогів один одного", - сказав дипломат на умовах анонімності.
Нещодавня угода між Туреччиною та Лівією щодо морських кордонів розлютила Грецію, яка вважає, що цей крок порушує її власні суверенні права.
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