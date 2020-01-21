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В Греции обеспокоены военным сотрудничеством Испании с Турцией

Вторник, 21 января 2020, 10:35

В Греции обеспокоены военным сотрудничеством Испании с Турцией на фоне эскалации напряженности в Средиземном и Эгейском морях.

Об этом заявил высокопоставленный греческий дипломат, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

По его словам, Афинам нужно иметь тесные отношения и лучше коммуницировать с Испанией, поскольку последняя обеспечивает Турции ноу-хау для изготовления военных самолетов на фоне усиления напряженности между Афинами и Анкарой.

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"Членам семьи следует общаться друг с другом. Они не могут поддерживать врагов друг друга", - сказал дипломат на условиях анонимности.

Недавнее соглашение между Турцией и Ливией в отношении морских границ разозлило Грецию, которая считает, что этот шаг нарушает ее собственные суверенные права.

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