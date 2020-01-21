У Лондоні прорив водогону спричинив підтоплення і закриття метро

Прорив водопровідної труби спричинив сильне підтоплення і закриття станції метро Саутуорк в південному Лондоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Після пошкодження труби діаметром 36 дюймів на Блекфрайерс-роуд, яка була закрита для руху, у низці житлових будинків спостерігається низький тиск води у трубах.

Станція Саутуорк залишається закритою, і порадив пасажирам використовувати станцію Ватерлоо для доступу в метро.

Дороги, що оточують станцію, завалені уламками і щебенем від розриву дороги.

Загалом підтоплення вражена площа близько 1700 квадратних метрів, постраждали близько 20 об’єктів нерухомості.

"Наші інженери в даний час знаходяться на місці, щоб ізолювати пробоїну і зупинити витік води, тоді ми зможемо повністю оцінити вплив" – повідомили в комунальній компанії Thames Water.