Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Генсек НАТО розповів про дрон, здатний бачити на 200 км вглиб РФ і контролювати Крим

Уряд Британії програв голосування в Палаті лордів за угоду про Brexit

Три ракети "Катюша" впали біля посольства США в Іраку

Україна вважає недостатньою заяву Британії щодо тризуба в антитерористичному посібнику






У Лондоні прорив водогону спричинив підтоплення і закриття метро

Вівторок, 21 січня 2020, 11:48

Прорив водопровідної труби спричинив сильне підтоплення і закриття станції метро Саутуорк в південному Лондоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Після пошкодження труби діаметром 36 дюймів на Блекфрайерс-роуд, яка була закрита для руху, у низці житлових будинків спостерігається низький тиск води у трубах.

Станція Саутуорк залишається закритою, і порадив пасажирам використовувати станцію Ватерлоо для доступу в метро.

Дороги, що оточують станцію, завалені уламками і щебенем від розриву дороги.

 

Загалом підтоплення вражена площа близько 1700 квадратних метрів, постраждали близько 20 об’єктів нерухомості.

"Наші інженери в даний час знаходяться на місці, щоб ізолювати пробоїну і зупинити витік води, тоді ми зможемо повністю оцінити вплив" – повідомили в комунальній компанії Thames Water.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія
powered by lun.ua