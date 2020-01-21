В Лондоне прорыв водопровода вызвал подтопления и закрытие метро

Прорыв водопроводной трубы вызвал сильное подтопление и привел к закрытию станции метро Саутуорк в южном Лондоне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

После повреждения трубы диаметром 36 дюймов на Блэкфрайерс-роуд, которая была закрыта для движения, в ряде жилых домов наблюдается низкое давление воды в трубах.

Станция метро Саутуорк остается закрытой, пассажирам советуют использовать станцию ​​Ватерлоо.

Дороги, окружающие станцию, завалены обломками и щебнем от разрыва дороги.

В целом подтоплением поражена площадь около 1700 квадратных метров, пострадали около 20 объектов недвижимости.

"Наши инженеры в настоящее время находятся на месте, чтобы изолировать пробоину и остановить утечку воды, тогда мы сможем полностью оценить влияние", - сообщили в коммунальной компании Thames Water.