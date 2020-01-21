У Стокгольмі сталися два вибухи в будинках на відстані 500 метрів один від одного

На північному заході Стокгольма в ніч на вівторок сталися два вибухи в житлових будинках, розташованих на відстані 500 метрів один від одного.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на шведський телеканал SVT.

Від вибуху одна людина отримала травми і була доставлена в лікарню. Кілька десятків квартир в обох будинках серйозно пошкоджені, а їх мешканців евакуювали.

Як повідомила прессекретар стокгольмської поліції Тау Хегг, "тривають заходи, спрямовані на встановлення зв'язку між двома вибухами".

Вивчаються також можливі зв'язки цих вибухів з іншим вибухом, який стався минулого тижня в районі Oestremalm. В його результаті був знищений фасад будівлі. Незадовго до вибуху камера відеоспостереження міста зафіксувала чоловіка, який під'їхав на автомобілі і залишив вибухівку перед сходами.

У Стокгольмі, як і в інших шведських містах, вибухи використовують конкуруючі злочинні групи для залякування. Суперечки між ними найчастіше пов'язані з торгівлею наркотиками. У 2019 році був зафіксований рекорд подібних вибухів в Швеції - 236.