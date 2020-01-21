В Стокгольме произошло два взрыва в домах на расстоянии 500 метров друг от друга

На северо-западе Стокгольма в ночь на вторник произошли два взрыва в жилых домах, расположенных на расстоянии 500 метров друг от друга.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на шведский телеканал SVT.

В результате взрыва один человек получил травмы и был доставлен в больницу. Несколько десятков квартир в обоих домах серьезно повреждены, а жителей эвакуировали.

Как сообщила пресс-секретарь стокгольмской полиции Тау Хегг, правоохранители "продолжают устанавливать связи между двумя взрывами".

Изучаются также возможные связи этих взрывов с другим взрывом, который произошел на прошлой неделе в районе Oestremalm. В его результате был уничтожен фасад здания. Незадолго до взрыва камера видеонаблюдения зафиксировала мужчину, который подъехал на автомобиле и оставил взрывчатку перед лестницей.

В Стокгольме, как и в других шведских городах, взрывы используют конкурирующие преступные группы для устрашения. Споры между ними чаще всего связаны с торговлей наркотиками. В 2019 году был зафиксирован рекорд подобных взрывов в Швеции - 236.