Украина должна доказать, что готова к промышленному безвизу – посол ЕС

ЕС готов идти навстречу украинским инициативам по реализации Соглашения об ассоциации, однако ждет, чтобы эти амбиции были подтверждены.

Об этом в ходе дискуссии "Повестка дня европейской интеграции: амбиции Украины на 2020 год" заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Уверен, что заседание Совета ассоциации даст толчок к внедрению украинских амбиций", - заявил он.

Вместе с тем дипломат отметил, что до этого Украине придется провести большую работу. В первую очередь - для получения так называемого "промышленного безвиза", который украинская власть объявила в качестве одного из своих приоритетов.

"Что касается соглашения АСАА, то нужна дипломатия с очень большими навыками, чтобы убедить, что это вам нужно и вы готовы к этому", - отметил Маасикас.

Вместе с тем посол отмечает, что не меньшим вызовом это должно стать и для гражданского общества. "Важно, что будет после этого - надо держать правительство в тонусе, чтобы заставлять его выполнять то, о чем договоримся", - пояснил посол.

Как сообщалось, торговый представитель - заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка прогнозирует, что предварительная оценочная миссия по Соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции АСАА посетит Украину в первом квартале 2020 года.