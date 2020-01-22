У Зеленського кажуть, що перспективи ратифікації Стамбульської конвенції дуже низькі

Лідер партії "Слуга народу", народний депутат Олександр Корнієнко заявив, що перспективи ратифікації Стамбульської конвенції Верховною радою є дуже низькими.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LB.ua.

"Ми розуміємо, що церква - це та інституція, де висока довіра, серед депутатів зокрема. Перспективи ухвалення Стамбульської конвенції в тому вигляді, в якому вона є, дуже низькі. Але у нас є зобов'язання, і рухатися потрібно шляхом медіації", - сказав нардеп.

Нагадаємо, Україна підписала Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству (Стамбульська конвенція) ще 2011 року, але досі не ратифікувала.

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У 2016 році спроба ратифікувати цей документ провалилася. Нинішня Верховна рада в цьому питанні дуже консервативна. Минулого тижня стало відомо, що 307 депутатів створили міжфракційне об'єднання за "сімейні цінності".

Як відомо, на сьогодні Конвенцію Ради Європи у ЄС не ратифікували Болгарія, Чехія, Угорщина, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Словаччина та Велика Британія.

Європейський Союз та Рада Європи закликають Україну ратифікувати її без зволікань. В Україні насильство над жінками залишається однією з найгостріших соціальних проблем: щорічно кількість жертв сягає 1,1 мільйона.