У січні стартує впровадження перших дорожніх карт переходу ЗСУ на стандарти НАТО

У січні 2020 року розпочнеться впровадження перших дорожніх карт переходу українських Збройних сил на стандарти НАТО.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У Брюсселі у нас були системні зустрічі, на яких ми домовилися про дорожні карти переходу на стандарти Альянсу. Як має впроваджуватися реформа в тісній кооперації з НАТО, щоб вони розуміли наші дії та повністю підтримували їх - ці дорожні карти було погоджено і підтримано. Перші дорожні карти вже будуть у січні, тому що стандартів там кілька сотень", - сказав міністр.



За його словами, дорожня карта стосуватиметься видів та окремих родів військ, тому що всі вони перебувають в абсолютно різних станах.

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"Дорожня карта йтиме за видами і за окремими родами військ, тому що абсолютно різний стан. У деяких він такий, що можна вже завтра сертифікацію проходити, в деяких її вже пройшли (наприклад, у Силах спеціальних операцій), а в деяких - необхідно будувати все від самого початку", - сказав Загороднюк.



За його словами, Військово-морські сили України вже нині фактично відповідають критеріям членства в Альянсі, оскільки багато хто з персоналу пройшов службу і навчання в структурах НАТО.

У Міністерстві оборони України до завершення 2020 року планують опрацювати понад 200 стандартів та інших керівних документів Північноатлантичного альянсу, зокрема, з оборонного планування, застосування видів і родів Збройних сил України, логістики, розвідки, військової поліції, медзабезпечення, професіоналізації війська тощо.

Як відомо, у НАТО діє близько 2000 рекомендаційних стандартів. Водночас досі залишалося невизначеним те, яку кількість стандартів має впровадити Україна, щоби говорити про повну оперативну сумісність своїх збройних сил із натівськими.

Новий формат відносин України та НАТО, про який нещодавно було домовлено в Брюсселі, передбачає три ключові зміни у сфері переходу України до стандартів Альянсу.

Детальніше читайте у статті: "Інтеграція без ПДЧ: що стоїть за "перезапуском відносин" України з НАТО".