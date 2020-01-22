Три місячні норми опадів за три дні: шторм "Глорія" накрив південь Франції

Надзвичайні служби півдня Франції перебувають у режимі підвищеної готовності в очікуванні підтоплень у зв’язку зі штормом "Глорія", який до цього забрав кілька життів в Іспанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал BFMTV.

Шторм "Глорія" накрив департамент Східні Піренеї з вівторка. Влада департаменту заявила про помаранчевий рівень небезпеки злив і повеней. Синоптики також попереджають про "дуже високі" ризики сходження лавин в цьому регіоні.

З вечора понеділка в департаменті випало від 80 до 120 мм опадів, причому місцями випало від 130 до 180 мм опадів. Ці дощі відповідають тримісячній нормі опадів.

Влада прибережних населених пунктів активувала план із захисту житлових будинків від повеней. Додатково мобілізовані 350 працівників надзвичайних служб.

Як повідомлялося, потужний шторм "Глорія", який накрив більшу частину Східної Іспанії, забрав життя щонайменше чотирьох людей.