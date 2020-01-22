Три месячные нормы осадков за три дня: шторм "Глория" накрыл юг Франции

Чрезвычайные службы юга Франции находятся в режиме повышенной готовности в ожидании подтоплений в связи со штормом "Глория", который до этого унес несколько жизней в Испании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал BFMTV.

Шторм "Глория" накрыл департамент Восточные Пиренеи со вторника. Власти департамента заявили об оранжевом уровне опасности ливней и наводнений. Синоптики также предупреждают об очень высоких рисках схода лавин в этом регионе.

С вечера понедельника в департаменте выпало от 80 до 120 мм осадков, причем местами – от 130 до 180 мм. Эти дожди соответствуют трехмесячной норме осадков.

Власти прибрежных населенных пунктов активировали план защиты жилых домов от наводнений. Дополнительно мобилизованы 350 работников чрезвычайных служб.

Как сообщалось, мощный шторм "Глория", который накрыл большую часть Восточной Испании, унес жизни не менее четырех человек.