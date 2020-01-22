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Протестующие остановили крупнейшую во Франции ГЭС – профсоюз

Среда, 22 января 2020, 10:47

Крупнейшую во Франции гидроэлектростанцию ​​Гранд Мезон остановили работники, протестующие против планов правительства изменить пенсионную систему, заявило отделение профсоюза CGT - Energie Isere.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Остановка ГЭС наступает лишь через день после того, как против планов пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона протестовали энергетики, отключив электричество на оптовом продовольственном рынке в Париже.

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Подобный саботаж подчеркивает решимость левых профсоюзов после волны забастовок и уличных протестов с начала декабря, которые не смогли заставить Макрона отказаться от своих планов.

Правительство говорит, что предложенные изменения пенсионной системы сделают ее более простой и справедливой, но критики говорят, что это приведет к тому, что людям придется работать дольше, чтобы получить полную пенсию.

Читайте подробнее: "Опаснее "желтых жилетов": куда заведет Францию ​​пенсионная реформа Макрона".

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