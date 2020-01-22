Президент Сербії "ситий по горло" лекціями європейців про зв'язки з Росією

Президент Сербії заявив, що втомився від лекцій європейських лідерів про тісні зв'язки країни з Росією та Китаєм.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів в інтерв'ю Euronews у Давосі.

Вучич відповів критикам, які стверджують, що Сербія занадто близька до Москви і Пекіна.

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"Сербія не надто повна ентузіазму, але ми як і раніше прихильні нашому шляху в ЄС, тому що ми не бачимо реальної альтернативи. Ми на цьому шляху вже 20 років. Я думаю, що крім Туреччини жодна інша країна не чекала стільки років", - сказав Вучич.

Він розгнівався через запитання про те, кого обере Белград: Москву чи ЄС. Він сказав, що у західних ЗМІ є проблема з розуміння того, що зв'язки Белграда з Москвою є "на користь сербського народу і на благо нашої країни".

"Я завжди кажу Путіну - і я не приховую цього, на відміну від інших політиків з Європейського Союзу, які забувають, звідки вони, коли бачать Путіна, - я кажу йому, що ми знаходимося на шляху до ЄС... це наша стратегічна мета", - сказав президент Сербії.

"Але це не означає, що коли ми станемо членом ЄС, ми обірвемо всі наші зв'язки, припинимо всі наші зв'язки з Росією, з Китаєм і всіма іншими", - додав він.

"Чесно кажучи, я ситий по горло тим, що мені все читають лекції і розповідають про нашу співпрацю з Китаєм, Росією, а потім я бачу, як вони зустрічаються з Сі Цзіньпіном і Путіним навіть частіше за мене. Робіть свою роботу. Ви суверенні держави. Сербія є суверенною державою. Ми робимо все заради нашого народу і нашої країни", - сказав Александр Вучич.