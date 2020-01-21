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Новий посол Сербії Йованович почав роботу в Україні

Вівторок, 21 січня 2020, 16:52

Новий посол Сербії Аца Йованович вручив копії вірчих грамот заступнику глави МЗС Василю Боднару.

Про це МЗС повідомило у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від посла Сербії Аци Йовановича", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що заступник глави МЗС України висловив сподівання на пожвавлення українсько-сербського діалогу та більш активну позицію Сербії на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Як відомо, Сербія займає позицію неприєднання до економічних санкцій ЄС проти Росії, які Брюссель запровадив через анексію українського Криму та розв'язану Москвою війну на сході України.

Також Сербія продовжує закуповувати військову техніку в РФ, останній із таких контрактів стосується закупівлі російських комплексів "Панцир-С".

Сербська делегація регулярно голосує проти проукраїнських резолюцій у Генеральній асамблеї ООН.

Водночас Сербія не визнає незаконну анексію Криму Росією.

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