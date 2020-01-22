Президент Сербии "сыт по горло" лекциями европейцев о связях с Россией

Президент Сербии заявил, что устал от лекций европейских лидеров о тесных связях страны с Россией и Китаем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью Euronews в Давосе.

Вучич ответил критикам, которые утверждают, что Сербия слишком близка к Москве и Пекину.

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"Сербия не слишком полна энтузиазма, но мы по-прежнему привержены нашему пути в ЕС, потому что мы не видим реальной альтернативы. Мы на этом пути уже 20 лет. Я думаю, что кроме Турции ни одна другая страна не ждала столько лет", - сказал Вучич.

Он разгневался из-за вопроса о том, кого выберет Белград: Москву или ЕС. Он сказал, что у западных СМИ есть проблема с понимания того, что связи Белграда с Москвой – "на пользу сербскому народу и на благо нашей страны".

"Я всегда говорю Путину - и я не скрываю этого, в отличие от других политиков из Европейского Союза, которые забывают, откуда они, когда видят Путина, - я говорю ему, что мы находимся на пути к ЕС... это наша стратегическая цель", - сказал президент Сербии.

"Но это не значит, что когда мы станем членом ЕС, мы оборвите все наши связи, прекратим все наши связи с Россией, с Китаем и всеми другими", - добавил он.

"Честно говоря, я сыт по горло тем, что мне все читают лекции и рассказывают о нашем сотрудничестве с Китаем, Россией, а потом я вижу, как они встречаются с Си Цзиньпином и Путиным даже чаще меня. Делайте свою работу. Вы – суверенные государства. Сербия – суверенное государство. Мы делаем все ради нашего народа и нашей страны", - сказал Вучич.