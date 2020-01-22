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Жертвами негоди в Іспанії стали вже вісім людей

Середа, 22 січня 2020, 15:30

В Іспанії повідомили про чотири нові жертви шторму "Глорія", який вже кілька днів вирує у країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Поблизу Валенсії в ніч на середу від переохолодження помер 49-річний безхатько. Також вранці у місті Алькой в результаті обвалу будинку загинула жінка.

Крім того, медики підтвердили, що знайдений в понеділок у парку міста Альмерія чоловік помер від переохолодження. У цій же провінції загинув фермер, який під час бурі опинився в пастці у власній теплиці.

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих в результаті негоди.

Крім того, п'ять осіб вважаються зниклими безвісти.

Шторм "Глорія" також накрив південь Франції, де за три дні випали три місячні норми опадів.

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Іспанія
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