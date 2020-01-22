Жертвами стихии в Испании стали уже восемь человек
Среда, 22 января 2020, 15:30
В Испании сообщили о четырех новых жертвах шторма "Глория", который уже несколько дней бушует в стране.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.
Вблизи Валенсии в ночь на среду от переохлаждения скончался 49-летний бездомный. Также утром в городе Алькой в результате обрушения дома погибла женщина.
Кроме того, медики подтвердили, что найденный в понедельник в парке города Альмерия человек умер от переохлаждения. В этой же провинции погиб фермер, который во время бури оказался в ловушке в собственной теплице.
Ранее сообщалось о четырех погибших в результате непогоды.
Кроме того, пять человек считаются пропавшими без вести.
Шторм "Глория" также накрыл юг Франции, где за три дня выпали три месячные нормы осадков.
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