Австрія заявила про продовження кібератак на своє МЗС

Глава МЗС Австрії Александр Шалленберг заявив у середу, що кібератаки проти його відомства, які почались на початку січня, продовжуються.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ORF, про це міністр розповів, доповідаючи перед депутатами нижньої палати парламенту Австрії.

За словами Шалленберг, атака, що досі триває, є масивною, однак жодних витоків даних міністерства поки не виявлено.

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Про кібернапад на МЗС Австрії було повідомлено 3 січня. Тоді мова йшла про можливе втручання іноземної держави. Однак зараз, за словами Шалленберга, немає достатніх доказів, щоб говорити про те, звідки надходить кібератака.

Москва спростувала повідомлення ЗМІ про те, що слід може привести до Росії.

Велика команда експертів працює цілодобово, щоб відновити безпеку даних, додав глава МЗС Австрі. За його словами, співпраця відбувається не тільки з іншими міністерствами, а й на європейському рівні.