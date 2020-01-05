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Австрія підозрює іноземну державу в кібератаці на своє МЗС

Неділя, 5 січня 2020, 11:50

Австрія підозрює, що за серйозною кібератакою проти її міністерства закордонних справ країни стоїть іноземна держава.

Як пише агентство Reuters, про це в неділю заявив представник міністерства, повідомляє "Європейська правда".

"З огляду на тип і серйозність атаки ми припускаємо, що мова йде, ймовірно, про державні суб’єкти, а не про злочинців", - сказав представник міністерства.

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Він відмовився повідомити технічні подробиці про напад або припустити, хто може за ним стояти.

"Експерти повідомили нам, що ці речі можуть тривати кілька днів", - додав він.

Австрійський уряд повідомив про кібератаку пізно ввечері в суботу, зазначивши, що інші європейські країни також піддавалися аналогічним нападам в минулому.

Атака сталася в той же день, коли партія "Зелених" підтримала формування коаліційного уряду з консерваторами Себастіана Курца.

Міністерство заявило, що були вжиті "контрзаходи", а міжвідомча робоча група вивчає ситуацію. 

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