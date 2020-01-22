Зеленський обговорив з прем'єром Нідерландів розслідування катастрофи літака МАУ

Президент Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте розслідування катастрофи літака МАУ, який був збитий поблизу Тегерана.

Про це йшлося під час розмови лідерів двох країн у Давосі, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву Офісу президента.

"Сподіваємося на ефективне кримінальне розслідування владою Ірану щодо осіб, які відповідальні за збиття українського літака, та притягнення їх до відповідальності. Також розраховуємо на підтримку Нідерландами відповідних ініціатив в ІКАО, спрямованих на посилення безпеки цивільної авіації", – сказав Зеленський.

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Він також наголосив, що очікує на конструктивну взаємодію з Іраном у питанні притягнення винних до відповідальності.

Зеленський запевнив прем’єр-міністра Нідерландів, що Україна й надалі робитиме все можливе для встановлення справедливості у справі збиття літака МН17.

Сторони також обговорили питання просування до миру на Донбасі, привітали прогрес у деескалації ситуації та поверненні утримуваних осіб.

Під час зустрічі також було обговорено низку питань двостороннього порядку денного, зокрема подальший розвиток торговельно-економічної співпраці.

Зеленський запросив Рютте відвідати Україну з офіційним візитом.