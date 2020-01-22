Зеленский обсудил с премьером Нидерландов расследование катастрофы самолета МАУ

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте расследования катастрофы самолета МАУ, который был сбит вблизи Тегерана.

Об этом шла речь во время разговора лидеров двух стран в Давосе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Офиса президента.

"Надеемся на эффективное уголовное расследование властями Ирана в отношении лиц, ответственных за сбивание украинского самолета, и привлечения их к ответственности. Также рассчитываем на поддержку Нидерландами соответствующих инициатив в ИКАО, направленных на усиление безопасности гражданской авиации", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что ожидает конструктивное взаимодействие с Ираном в вопросе привлечения виновных к ответственности.

Зеленский заверил премьер-министра Нидерландов, что Украина и в дальнейшем будет делать все возможное для установления справедливости в деле сбитого самолета МН17.

Стороны также обсудили вопросы продвижения к миру на Донбассе, приветствовали прогресс в деэскалации ситуации и возвращении удерживаемых лиц.

Во время встречи также был обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня, в частности дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества.

Зеленский пригласил Рютте посетить Украину с официальным визитом.