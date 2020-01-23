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Гончарук у Давосі: до 2023 року Україна планує втілити стратегічні проєкти з інтеграції до ЄС






Гончарук у Давосі зустрівся з прем’єром Польщі, запросив його в Україну

Четвер, 23 січня 2020, 11:13

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук зустрівся у Давосі зі своїм польським колегою Матеушем Моравецьким.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться на сторінці Гончарука у Facebook.

За словами прем’єра, він провів з польським колегою "конструктивну і практичну" розмову.

"У фокусі нашої зустрічі — інфраструктурні проєкти, які Україна та Польща можуть спільно реалізувати", - написав Гончарук.

"Найближчим часом ми представимо "Стратегію розвитку інфраструктурних об‘єктів України". Запросив пана Моравецького в Україну, щоб показати йому нашу стратегію", - додав він.

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За словами Гончарука, конструктивні відносини між Україною і Польщею — це фактор безпеки ЄС.

"2020-й має стати роком посиленого співробітництва між Польщею та Україною. І почнемо його з візиту пана прем‘єра в українську столицю!" - написав він.

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Польща Гончарук
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