Гончарук у Давосі зустрівся з прем’єром Польщі, запросив його в Україну

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук зустрівся у Давосі зі своїм польським колегою Матеушем Моравецьким.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться на сторінці Гончарука у Facebook.

За словами прем’єра, він провів з польським колегою "конструктивну і практичну" розмову.

"У фокусі нашої зустрічі — інфраструктурні проєкти, які Україна та Польща можуть спільно реалізувати", - написав Гончарук.

"Найближчим часом ми представимо "Стратегію розвитку інфраструктурних об‘єктів України". Запросив пана Моравецького в Україну, щоб показати йому нашу стратегію", - додав він.

Читайте також Зустріч Дуди й Зеленського може відбутися до виборів президента Польщі - посол





За словами Гончарука, конструктивні відносини між Україною і Польщею — це фактор безпеки ЄС.



"2020-й має стати роком посиленого співробітництва між Польщею та Україною. І почнемо його з візиту пана прем‘єра в українську столицю!" - написав він.