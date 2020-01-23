Гончарук в Давосе встретился с премьером Польши, пригласил его в Украину

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился в Давосе со своим польским коллегой Матеушем Моравецким.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится на странице Гончарука в Facebook.

По словам премьера, он провел с польским коллегой "конструктивный и практический" разговор.

"В фокусе нашей встречи - инфраструктурные проекты, которые Украина и Польша могут совместно реализовать", - написал Гончарук.

"В ближайшее время мы представим "Стратегию развития инфраструктурных объектов Украины". Пригласил господина Моравецкого в Украину, чтобы показать ему нашу стратегию", - добавил он.

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По словам Гончарука, конструктивные отношения между Украиной и Польшей - это фактор безопасности ЕС.

"2020-й должен стать годом усиленного сотрудничества между Польшей и Украиной. И начнем его с визита господина премьера в украинскую столицу!" - написал он.