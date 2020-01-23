У Чехії міністра оборони критикують за купівлю радарів за завищеною ціною

Міністр оборони Чехії Любомир Метнар опинився під вогнем критики через купівлю двох радарів за ціною, втричі вищою за ту, яку в НАТО платили за аналогічні системи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Novinky.

У парламенті Чехії зажадали пояснень з приводу закупівлі радарів.

"Здається, це занадто дорого. Ми обговоримо це на наступному засіданні оборонного комітету. Міністр повинен розраховувати на мої запитання, тому що, коли ми планували цю покупку, сума повинна була становити від 600 до 800 мільйонів крон", - сказала член комітету і ексміністр оборони Карла Шлехтова.

Міноборони минулого тижня підписало контракт на покупку двох систем Vera NG за 1,245 млрд чеських крон без ПДВ, що становить 1,5 млрд з урахуванням податку.

Водночас наприкінці 2014 року агентство НАТО NCI уклало контракт з двома пардубицькими виробниками пасивних радарів ERA на поставку двох систем Vera NG за 434 млн крон без урахування ПДВ.

Голова оборонного комітету Яна Чернохова розповіла, що з пояснень Міноборони випливає, що йдеться про системи, відмінні від запланованих попереднім міністерством, відтак ціна їх вища.

"У будь-якому випадку, ми хочемо розглянути кожен предмет, щоб підтвердити, чи є це іншою системою і пояснити таке підвищення цін. Це ненормально, щоб ціна потроїлася за кілька років", - додала вона.