В Чехии министра обороны критикуют за покупку радаров по завышенной цене

Министр обороны Чехии Любомир Метнар оказался под огнем критики из-за покупки двух радаров по цене, втрое выше той, которую в НАТО платили за аналогичные системы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Novinky.

В парламенте Чехии потребовали объяснений по поводу закупки радаров.

"Кажется, это слишком дорого. Мы обсудим это на следующем заседании оборонного комитета. Министр должен рассчитывать на мои вопросы, потому что, когда мы планировали эту покупку, сумма должна была составлять от 600 до 800 млн крон", - сказала член комитета и экс-министр обороны Карла Шлехтова.

Минобороны на прошлой неделе подписало контракт на покупку двух систем Vera NG по 1,25 млрд чешских крон без НДС, что составляет 1,5 млрд с учетом налога.

В то же время в конце 2014 года агентство НАТО NCI заключило контракт с двумя производителями пассивных радаров ERA из Пардубице на поставку двух систем Vera NG за 434 млн крон без учета НДС.

Глава оборонного комитета Яна Чернохова рассказала, что из объяснений Минобороны следует, что речь идет о системах, отличных от запланированных предыдущим министерством, поэтому цена выше.

"В любом случае, мы хотим рассмотреть каждый предмет, чтобы подтвердить, является ли это другой системой, и объяснить такое повышение цен. Это ненормально, чтобы цена утроилась за несколько лет", - добавила она.