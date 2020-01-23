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Британка прилетіла до Німеччини за паспортом своєї дитини

Четвер, 23 січня 2020, 14:10

Жінка прилетіла з Британії до Німеччини, помилково скориставшись паспортом своєї дитини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Independent.

Курйозний випадок стався, коли 33-річна Ленеша Райлі летіла з аеропорту Лутона в Берлін на літаку easyJet.

З’ясувалося, що вона помилково взяла паспорт свого сина Джосаї замість свого власного.

Ні співробітники аеропорту, ні співробітники easyJet нічого при цьому не помітили. Жінка зрозуміла свою помилку лише тоді, коли її зупинили прикордонники в аеропорту Берліна.

Зрештою її впустили в країну після того, як родич надіслав есемеску з фотографією її паспорта, але після цього жінка застрягла в Німеччині без можливості полетіти додому. Тому Райлі довелося заплатити майже 200 фунтів за те, щоб до Берліна прилетіла її кузина і привезла їй паспорт.

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