Британка прилетела в Германию по паспорту своего ребенка

Женщина прилетела из Британии в Германию, ошибочно воспользовавшись паспортом своего ребенка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

Курьезный случай произошел, когда 33-летняя Ленеша Райли летела из аэропорта Лутон в Берлин на самолете easyJet.

Выяснилось, что она ошибочно взяла паспорт своего сына Джосаи вместо своего собственного.

Ни сотрудники аэропорта, ни сотрудники easyJet ничего при этом не заметили. Женщина поняла свою ошибку только тогда, когда ее остановили пограничники в аэропорту Берлина.

В конце концов ее впустили в страну после того, как родственник прислал смс с фотографией ее паспорта, но после этого женщина застряла в Германии без возможности улететь домой. Поэтому Райли пришлось заплатить почти 200 фунтов за то, чтобы в Берлин прилетела ее кузина и привезла ей паспорт.