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В аварії шкільного автобуса в Німеччині загинули двоє дітей

Четвер, 23 січня 2020, 14:59

Шкільний автобус потрапив в аварію у центральній Німеччині, загинули двоє дітей і ще п'ятеро отримали серйозні поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Зранку у четвер автобус, який перевозив 22 дітей у віці від восьми до 11 років, зісковзнув з обмерзлої дороги в канаву і перекинувся кілька разів недалеко від села Берка у федеральній землі Тюрингія. Село знаходиться за 260 кілометрів на північний захід від Берліна.

В аварії загинули хлопчик і дівчинка у віці 8 років.

Співробітники швидкої допомоги доставили всіх дітей в довколишні лікарні, в тому числі і тих, хто отримав лише незначні травми. Водій автобуса також був поранений.

 

Десятки пожежників, поліцейських, лікарів і психологів були залучені до рятувальних робіт на місці аварії.

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Німеччина
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