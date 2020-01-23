В аварии школьного автобуса в Германии погибли двое детей
Четверг, 23 января 2020, 14:59
Школьный автобус попал в аварию в центральной Германии, погибли двое детей и еще пятеро получили серьезные ранения.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Утром в четверг автобус, перевозивший 22 детей в возрасте от восьми до 11 лет, соскользнул с обледенелой дороги в канаву и перевернулся несколько раз недалеко от села Берка в федеральной земле Тюрингия. Село находится в 260 км к юго-западу от Берлина.
В аварии погибли мальчик и девочка в возрасте 8 лет.
Сотрудники скорой помощи доставили всех детей в близлежащие больницы, в том числе и тех, кто получил лишь незначительные травмы. Водитель автобуса также был ранен.
Десятки пожарных, полицейских, врачей и психологов были привлечены к спасательным работам на месте аварии.
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