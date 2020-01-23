Суд Греції підтвердив рішення про екстрадицію до Франції росіянина, звинуваченого у відмиванні $4 млрд

Верховний адміністративний суд Греції (Державна рада) підтвердив рішення міністра юстиції видати росіянина Олександра Вінніка, підозрюваного у відмиванні грошей, спочатку до Франції, а потім в США і Росію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Віннік з липня 2017 року перебуває в тюремному ув'язненні в Греції, де він був заарештований за запитом влади США за підозрою у відмиванні грошей.

США звинувачують росіянина в тому, що з 2011 року він відмив 4 мільярди доларів за допомогою операцій з біткоїнами.

Після арешту грецька поліція заявляла, що підозрюваний керує злочинною організацією, яка управляє "одним з найбільших в світі сайтів, пов'язаних з кіберзлочинністю".

Суд відхилив апеляцію Вінніка та його адвокатів з формальних причин і по суті, відзначає видання.

Суд вказав, що міністр юстиції, який в підсумку приймає рішення про видачу запитуваної особи, визначає на свій розсуд порядок пріоритету серед держав, яким повинні видати підозрюваного.