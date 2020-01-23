Суд Греции подтвердил решение об экстрадиции во Францию ​​россиянина, обвиняемого в отмывании $4 млрд

Верховный административный суд Греции (Государственный совет) подтвердил решение министра юстиции выдать россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании денег, сначала во Францию, а затем в США и Россию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Винник с июля 2017 года находится в тюремном заключении в Греции, где он был арестован по запросу властей США по подозрению в отмывании денег.

США обвиняют россиянина в том, что с 2011 года он отмыл 4 миллиарда долларов с помощью операций с биткоинами.

После ареста греческая полиция заявляла, что подозреваемый руководит преступной организацией, управляющей "одним из крупнейших в мире сайтов, связанных с киберпреступностью".

Суд отклонил апелляцию Винника и его адвокатов по формальным причинам и по сути, отмечает издание.

Суд указал, что министр юстиции, который в итоге принимает решение о выдаче запрашиваемого лица, определяет по своему усмотрению порядок приоритетности среди государств, которым должны выдать подозреваемого.