Суд Греции подтвердил решение об экстрадиции во Францию россиянина, обвиняемого в отмывании $4 млрд
Верховный административный суд Греции (Государственный совет) подтвердил решение министра юстиции выдать россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании денег, сначала во Францию, а затем в США и Россию.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.
Винник с июля 2017 года находится в тюремном заключении в Греции, где он был арестован по запросу властей США по подозрению в отмывании денег.
США обвиняют россиянина в том, что с 2011 года он отмыл 4 миллиарда долларов с помощью операций с биткоинами.
После ареста греческая полиция заявляла, что подозреваемый руководит преступной организацией, управляющей "одним из крупнейших в мире сайтов, связанных с киберпреступностью".
Суд отклонил апелляцию Винника и его адвокатов по формальным причинам и по сути, отмечает издание.
Суд указал, что министр юстиции, который в итоге принимает решение о выдаче запрашиваемого лица, определяет по своему усмотрению порядок приоритетности среди государств, которым должны выдать подозреваемого.