Основная оппозиционная партия Ирландии исключила большую коалицию с партией премьера

Ведущая оппозиционная партия Ирландии Fianna Fail, которая лидирует в опросах общественного мнения, исключила формирование большой коалиции с партией Fine Gael премьер-министра Лео Варадкара после выборов 8 февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Варадкар в среду заявил, что рассматривает возможность вступления в беспрецедентное коалиционное правительство со второй по величине партией и своим историческим конкурентом, если выборы дадут неубедительный результат.

Лидер Fianna Fail Мишель Мартин отверг подобное предложение от предшественника Варадкара Энди Кенни после того, как на выборах в 2016 году Fine Gael стала крупнейшей партией. Вместо этого Fianna Fail заключила соглашение о сотрудничестве с целью содействия правительства меньшинства под руководством Fine Gael.

"Наш ответ заключается в том, что мы не будем в большой коалиции, люди хотят перемен в этой стране, они хотят, чтобы Fine Gael была вне должностей. Я дал понять, что мы хотим войти в правительство с другими центристскими партиями. Очевидно, что лейбористы и "зеленые" были бы заинтересованы", - сказал Мартин.

Партии Fine Gael и Fianna Fáil лидируют в опросах общественного мнения и опережают своих конкурентов, что повышает вероятность того, что тот, кто выиграет выборы, возглавит новое правительство меньшинства.

Оба политические силы также отказываются объединяться с третьей по величине партией Sinn Fein.