Трамп побив свій рекорд за кількістю дописів у Twitter

Президент США Дональд Трамп 22 січня розмістив понад 140 дописів у Twitter, перевершивши свій грудневий рекорд за кількістю щоденних твітів та ретвітів за часів свого президентства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Трамп активно проводив час у Twitter під час другого дня судового процесу щодо імпічменту в Сенаті. Між 12:00 і 13:00 він зробив 41 повідомлення, тобто одне повідомлення кожні 88 секунд.

Він побив і свій рекорд ретвітів, їх було понад 120 до другої половини дня в середу.

Коли розпочався судовий процес у Сенаті, Трамп написав твіт про свою нещодавню торговельну угоду з Китаєм і похвалив президента Сі Цзиньпіна як "людину, яка справді любить свою країну". Трамп по черзі писав про свій "дуже успішний" візит на Всесвітній економічний форум в Давосі і про імпічмент.

Попередній рекорд Трамп становив 123 повідомлення 12 грудня. До кінця дня в середу, подорожуючи додому з Давоса, Трамп наближався до свого рекорду у 161 твіт за 24 години, встановленого в січні 2015 року, коли він ще не був президентом США.