Трамп побил свой рекорд по количеству сообщений в Twitter

Президент США Дональд Трамп 22 января разместил более 140 сообщений в Twitter, превзойдя свой декабрьский рекорд по количеству ежедневных твитов и ретвитов во времена своего президентства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Трамп активно проводил время в Twitter во время второго дня судебного процесса по импичменту в Сенате. Между 12:00 и 13:00 он опубликовал 41 твит, то есть одно сообщение каждые 88 секунд.

Он побил и свой рекорд по ретвитам, их было более 120 до второй половины дня в среду.

Когда начался судебный процесс в Сенате, Трамп написал твит о своем недавнем торговом соглашении с Китаем и похвалил президента Си Цзиньпина как "человека, который действительно любит свою страну". Трамп поочередно писал о своем "очень успешном" визите на Всемирный экономический форум в Давосе и об импичменте.

Предыдущий рекорд Трамп составил 123 сообщение 12 декабря. К концу дня в среду, путешествуя домой с Давос, Трамп приближался к своему рекорду в 161 твит за 24 часа, установленного в январе 2015 года, когда он еще не был президентом США.