Салон літака Ryanair під час польоту затягло димом, виникла паніка

Літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Бухареста в Лондон, під час польоту наповнився їдким димом і змушений був повернутися.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на естонське видання Kasulik.

Рейс Бухарест-Лондон виконувався 21 січня, на борту перебували 169 пасажирів. Перед вильотом в Бухаресті пасажирам оголосили, що рейс відкладається, тому що з технічних причин авіакомпанія вирішила замінити літак. Тому замість запланованих 6:40 літак вилетів о 10:57.

Але майже відразу після вильоту з Міжнародного аеропорту імені Анрі Коанда екіпаж подав сигнал тривоги, повідомивши про задимлення в салоні літака. У цей момент літак знаходився на висоті близько 1,5 км.

Через кілька хвилин після цього екіпаж повідомив про стабілізацію ситуації на борту, скасувавши тривогу. Однак було прийнято рішення повернутися в аеропорт вильоту.

На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Пасажири заявляють, що екіпаж літака не допомагав пасажирам. "Вони абсолютно нічого не робили. Кисневі маски не випали, як це передбачено взагалі-то в подібних ситуаціях", - розповів один з очевидців.

Після приземлення в аеропорту Ryanair надав новий, вже третій літак. 29 осіб відмовилися летіти, інші полетіли з аеропорту Бухареста о 15:00.

Пізніше представники авіакомпанії заявили про технічну несправність літака, що виникла в результаті неправильної обробки корпусу від обмерзання перед зльотом.