Салон самолета Ryanair во время полета затянуло дымом, возникла паника

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Бухареста в Лондон, во время полета наполнился едким дымом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на эстонское издание Kasulik.

Рейс Бухарест-Лондон выполнялся 21 января, на борту находились 169 пассажиров. Перед вылетом в Бухаресте ожидающим пассажирам объявили, что рейс откладывается, так как по техническим причинам авиакомпания решила заменить самолет. Поэтому вместо запланированных 6:40 самолет вылетел в 10:57.

Но почти сразу после вылета из Международного аэропорта имени Анри Коанда экипаж подал сигнал тревоги, сообщив о задымлении в салоне самолета. В этот момент самолет находился на высоте около 1,5 км.

Спустя несколько минут после этого экипаж сообщил о стабилизации ситуации на борту, отменив тревогу. Однако было принято решение вернуться в аэропорт вылета.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Пассажиры заявляют, что экипаж самолета бездействовал. "Они абсолютно ничего не делали. Кислородные маски не выпали, как это предусмотрено вообще-то в подобных ситуациях", - рассказал один из очевидцев.

После приземления в аэропорту Ryanair предоставил новый, уже третий самолет. 29 человек отказались лететь, остальные улетели из аэропорта Бухареста в 15:00.

Позже представители авиакомпании заявили о технической неисправности самолета, возникшей в результате неправильной обработки корпуса самолета от обледенения перед взлетом.