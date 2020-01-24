У Франції через страйк проти пенсійної реформи впало виробництво електроенергії

Страйки через заплановану пенсійну реформу зменшили виробництво електроенергії у Франції на 5,1 гігавата, або приблизно на 6,4% від наявної виробничої потужності станом на ранок 24 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Виробництво електроенергії було зменшено на атомних станціях і тих, що працюють на газі, водночас на ГЕС було скорочено на 2,1 гігавата.

Французький попит на електроенергію перевищує наявні виробничі потужності через холодну погоду, у зв'язку з чим країні довелося імпортувати 2,4 ГВт станом на п'ятницю, показали дані оператора енергосистеми RTE та комунального підприємства EDF.

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Французькі профспілки проводять страйки та протести по всій країні у п'ятницю, коли уряд оприлюднить законопроєкт про реформування національної пенсійної системи.

Повторні перебої зафіксовані в регіональних поїздах і паризькому метро, а деякі школи та інші державні служби також не працювали. Однак транспортні проблеми в п'ятницю не були такими ж складними, як раніше, під час 50-денного страйку.

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