Во Франции из-за забастовки против пенсионной реформы упало производство электроэнергии
Забастовки из-за запланированной пенсионной реформы сократили производство электроэнергии во Франции на 5,1 гигаватт, или примерно на 6,4% от имеющейся производственной мощности по состоянию на утро 24 января.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Производство электроэнергии было снижено на атомных станциях и работающих на газе, в то же время на ГЭС сокращение измеряется 2,1 гигаватт.
Французский спрос на электроэнергию превышает имеющиеся производственные мощности в холодную погоду, в связи с чем стране пришлось импортировать 2,4 ГВт по состоянию на пятницу, показали данные оператора энергосистемы RTE и коммунального предприятия EDF.
Французские профсоюзы проводят забастовки и протесты по всей стране в пятницу, когда правительство обнародует законопроект о реформировании национальной пенсионной системы.
Повторные перебои зафиксированы в движении региональных поездов и парижского метро, а некоторые школы и другие государственные службы также не работали. Однако транспортные проблемы в пятницу не были такими же сложными, как ранее, во время 50-дневной забастовки.
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