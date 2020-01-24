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Во Франции из-за забастовки против пенсионной реформы упало производство электроэнергии

Пятница, 24 января 2020, 11:49

Забастовки из-за запланированной пенсионной реформы сократили производство электроэнергии во Франции на 5,1 гигаватт, или примерно на 6,4% от имеющейся производственной мощности по состоянию на утро 24 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Производство электроэнергии было снижено на атомных станциях и работающих на газе, в то же время на ГЭС сокращение измеряется 2,1 гигаватт.

Французский спрос на электроэнергию превышает имеющиеся производственные мощности в холодную погоду, в связи с чем стране пришлось импортировать 2,4 ГВт по состоянию на пятницу, показали данные оператора энергосистемы RTE и коммунального предприятия EDF.

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Французские профсоюзы проводят забастовки и протесты по всей стране в пятницу, когда правительство обнародует законопроект о реформировании национальной пенсионной системы.

Повторные перебои зафиксированы в движении региональных поездов и парижского метро, ​​а некоторые школы и другие государственные службы также не работали. Однако транспортные проблемы в пятницу не были такими же сложными, как ранее, во время 50-дневной забастовки.

Читайте подробнее: "Опаснее "желтых жилетов": куда заведет Францию ​​пенсионная реформа Макрона".

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