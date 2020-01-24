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Ейфелеву вежу закрили для туристів через страйк

П'ятниця, 24 січня 2020, 12:03

Ейфелева вежа залишається закритою для відвідувачів у п'ятницю через участь частини її співробітників у страйку проти пенсійної реформи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Частка персоналу, присутнього на робочих місцях, не дозволяє відвідувачам бути розміщеними в оптимальних умовах безпеки і прийому", - повідомила компанія-оператор пам’ятки SETE, додавши, що площа перед вежею залишається доступною.

Це вже третій раз з початку страйку у грудні, коли Ейфелеву вежу закривають для відвідувачів.

У п’ятницю в Парижі і інших містах Франції очікується низка акцій. В цей день уряд має представити парламенту два законопроєкти, які мають на меті створити універсальну пенсійну систему, засновану на балах.

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