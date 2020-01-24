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Эйфелеву башню закрыли для туристов из-за забастовки

Пятница, 24 января 2020, 12:03

Эйфелева башня остается закрытой для посетителей в пятницу в связи с участием части ее сотрудников в забастовке против пенсионной реформы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Доля персонала, присутствующего на рабочих местах, не позволяет размещать посетителей в оптимальных условиях безопасности", - сообщила компания-оператор достопримечательности SETE, добавив, что площадь перед башней остается доступной.

Это уже третий раз с начала забастовки в декабре, когда Эйфелеву башню закрывают для посетителей.

В пятницу в Париже и других городах Франции ожидается ряд акций. В этот день правительство представит парламенту два законопроекта, цель которых - создать универсальную пенсионную систему, основанную на баллах.

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