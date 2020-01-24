ЄК не вагатиметься при вжитті заходів щодо нового судового закону Польщі - речник

Єврокомісія не вагатиметься при вжитті заходів щодо нового судового закону Польщі, якщо це буде потрібно, проте наразі не уточнює своїх подальших дій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Єврокомісії на брифінгу у Брюсселі 24 січня.

"Єврокомісія дуже стурбована щодо ситуації з верховенством права у Польщі, зокрема щодо фінального схвалення закону, який вносить поправки до закону про організацію первинних судів. Протидія цьому була чіткою від самого початку. Ми висловлювали нашу стурбованість кілька разів. У листі від 19 грудня віцепрезидент Юрова попросила польську владу не просувати закон далі без належних консультацій", - заявив він.

"Ми продовжуємо пильно відслідковувати розвиток подій і проаналізуємо фінальний текст закону, прийнятого вчора, на відповідність праву ЄС. Комісія не вагатиметься при вжитті відповідних заходів, якщо буде необхідно", - зазначив спікер.

Останні події лише підкреслили термінову необхідність діалогу для врегулювання цих питань, кажуть у Брюсселі.

Заступниця голови Єврокомісії Вєра Юрова наступного тижня відвідає Польщу і готова обговорити ці питання, додав речник ЄК.

Сейм Польщі 23 січня остаточно схвалив закон, який дозволить політикам звільняти суддів, які критикують їхні рішення, і, як попереджають європейські правові експерти, підірве незалежність судової влади.

Для набуття чинності цього закону його має підписати президент Анджей Дуда.

Закон забороняє суддям вести політичну діяльність, а також передбачає дисциплінарні стягнення, якщо вони ставлять під сумнів "умови служби або законність призначення" інших суддів.