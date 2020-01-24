ЕК не будет колебаться при принятии мер по новому судебному закону Польши – спикер

Еврокомиссия не будет колебаться при принятии мер по новому судебному закону Польши, если это потребуется, однако пока не уточняет своих дальнейших действий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе 24 января.

"Еврокомиссия очень обеспокоена ситуацией с верховенством права в Польше, в частности относительно финального принятия закона, который вносит поправки в закон об организации первичных судов. Противодействие этому было четким с самого начала. Мы выражали нашу обеспокоенность несколько раз. В письме от 19 декабря вице-президент Юрова попросила польские власти не продвигать закон дальше без надлежащих консультаций", - заявил он.

"Мы продолжаем пристально отслеживать развитие событий и проанализируем финальный текст закона, принятого вчера на соответствие праву ЕС. Комиссия не будет колебаться при принятии соответствующих мер, если будет необходимо", - отметил спикер.

Последние события лишь подчеркнули срочную необходимость диалога для урегулирования этих вопросов, говорят в Брюсселе.

Заместитель председателя Еврокомиссии Вера Юрова на следующей неделе посетит Польшу и готова обсудить эти вопросы, добавил представитель ЕК.

Сейм Польши 23 января окончательно одобрил закон, который позволит политикам увольнять судей, критикующих их решения, и, как предупреждают европейские правовые эксперты, подорвет независимость судебной власти.

Для вступления в силу этого закона его должен подписать президент Дуда.

Закон запрещает судьям вести политическую деятельность, а также предусматривает дисциплинарные взыскания, если они ставят под сомнение "условия службы или законность назначения" других судей.