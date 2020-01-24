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Невідомі вчинили кібератаку на урядові сайти Греції

П'ятниця, 24 січня 2020, 15:28

Офіційні сайти прем'єр-міністра Греції, національної поліції та пожежної служби та кількох важливих міністерств були тимчасово відключені в результаті кібератаки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Представник уряду Стеліос Петсас заявив, що  DDoS-атака "призвела до збою в роботі деяких вебсайтів". Він сказав, що були успішно застосовані контр заходи. Зараз урядові сайти працюють у звичному режимі.

Поряд з вебсайтом прем'єр-міністра, цілями атаки, яка сталася в четвер ввечері, були сайти міністерств громадського порядку, внутрішніх справ, закордонних справ і торгового флоту, а також грецької поліції і пожежної служби.

Це була друга кібератака на урядові сайти менш ніж за тиждень. Відповідальність за першу атаку взяла на себе група хакерів з Туреччини.

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