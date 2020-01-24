Неизвестные совершили кибератаки на правительственные сайты Греции

Официальные сайты премьер-министра Греции, национальной полиции и пожарной службы и нескольких важных министерств были временно отключены в результате кибератаки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Представитель правительства Стелиос Петсас заявил, что DDoS-атака "привела к сбою в работе некоторых веб-сайтов". Он сказал, что были успешно применены контрмеры. Сейчас правительственные сайты работают в обычном режиме.

Наряду с вебсайтом премьер-министра, целями атаки, которая произошла в четверг вечером, были сайты министерств общественного порядка, внутренних дел, иностранных дел и торгового флота, а также греческой полиции и пожарной службы.

Это была вторая кибератака на правительственные сайты менее чем за неделю. Ответственность за первую атаку взяла на себя группа хакеров из Турции.