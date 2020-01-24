Поліція розповіла подробиці вбивства родини у Баварії: стрілець мав арсенал зброї і знімав відео

Поліція Німеччини розкрила деталі вбивства родини в містечку Штарнберг, яке сталося 12 січня. Спочатку слідчі припускали, що це сімейна драма, але виявилося, що це навмисне вбивство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Тіла 21-річного хлопця і його батьків були знайдені в їхньому будинку в Штарнбергу, федеральна земля Баварія. Спочатку слідчі припустили, що хлопець убив батьків і застрелився.

Сьогодні на пресконференції поліція повідомила, що в скоєнні злочину зізнався 19-річний знайомий загиблого хлопця.

Також був заарештований 18-річний спільник стрільця, який відвіз його на місце злочину. Він також дав код для вхідних дверей.

Конфіскована у підозрюваного зброя

Один з підозрюваних намагався пустити поліцію по помилковому сліду: тіло сина перемістили в ліжко з пістолетом і накрили.

У будинку головного підозрюваного знайдено цілий арсенал зброї, включаючи бойову зброю та речовини, які можна було використовувати для виробництва вибухових речовин і боєприпасів.

Вбивця також зробив відеозапис на місці злочину. "Детальний опис і відновлене відео з мобільного телефону на місці злочину, яке зняв сам 19-річний підозрюваний, підтверджують його зізнання", - сказав представник поліції.

Нагадаємо, сьогодні в німецькому містечку Рот-ам-Зеє Масова стрілянина, в результаті якої загинули 6 осіб. Найімовірніше, причиною став сімейний конфлікт.