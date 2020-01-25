В результаті землетрусу у Туреччині загинула 21 людина, більше тисячі поранених

Щонайменше 21 людина загинула і 1030 отримали поранення після потужного землетрусу магнітудою 6,8, що стався в п'ятницю ввечері в східній турецькій провінції Елязиг.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

За даними управління з надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих Туреччини (AFAD), 17 людей загинули і 654 людини отримали поранення в Елязігу, найбільш постраждалій провінції. Чотири людини загинули і 226 отримали поранення в сусідній провінції Малатья, причому основний збиток був нанесений округу Доганьол. Десятки інших були також поранені в південних і південно-східних провінціях Адияман, Кахраманмараш, Діярбакир, Шанлиурфа і Батман.

Досі тривають зусилля з порятунку 36 осіб, які імовірно знаходяться під завалами в різних районах Елязига. Жінка була врятована через 14 годин після землетрусу, в результаті чого загальне число врятованих людей досягло десяти, включаючи двох дітей.

Землетрус вразив район Сіврідже о 20.55, його епіцентр знаходився на глибині 6,7 кілометрів. Сіврідже, містечко з населенням близько 4000 людей, розташоване на південь від центру міста Елязиг на березі озера Хазар. Озеро є одним з найпопулярніших туристичних місць в регіоні і витоком річки Тигр.

Незабаром після початкового землетрусу провінцію струсонули щонайменше 274 афтершоки, причому щонайменше 12 з них мали магнітуду вище 4, найсильнішим був афтершок магнітудою 5,4.

Землетрус викликав паніку серед жителів великих міст Діярбакира, Шанлиурфи і Адиямана. Про серйозні руйнування в регіоні не повідомлялося. Згідно з початковими повідомленнями, землетрус відчувався також у північній Сирії та Іраку. Місцеві ЗМІ в Лівані повідомили, що міста Бейрут і Тріполі також відчули землетрус, поряд з аналогічними повідомленнями з Ізраїлю.