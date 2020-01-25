В результате землетрясения в Турции погиб 21 человек, более тысячи раненых

По меньшей мере 21 человек погиб и 1030 получили ранения после мощного землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего в пятницу вечером в восточной турецкой провинции Элязыг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

По данным управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствиям Турции (AFAD), 17 человек погибли и 654 человека получили ранения в Элязыге, наиболее пострадавшей провинции. Четыре человека погибли и 226 получили ранения в соседней провинции Малатья, причем основной ущерб был нанесен округу Доганьол. Десятки других были ранены в южных и юго-восточных провинциях Адыяман, Кахраманмараш, Диярбакыр, Шанлыурфа и Батман.

До сих пор продолжаются усилия по спасению 36 человек, которые предположительно находятся под завалами в разных районах Элязыга. Женщина была спасена через 14 часов после землетрясения, в результате чего общее число спасенных людей достигло десяти, включая двух детей.

Землетрясение поразило район Сивридже в 20.55, его эпицентр находился на глубине 6,7 километров. Сивридже, городок с населением около 4000 человек, расположен к югу от центра города Элязыг на берегу озера Хазар. Озеро является одним из самых популярных туристических мест в регионе и истоком реки Тигр.

Вскоре после начального землетрясения провинцию сотрясли по меньшей мере 274 афтершока, причем по меньшей мере 12 из них имели магнитуду выше 4, сильнейшим был афтершок магнитудой 5,4.

Землетрясение вызвало панику среди жителей крупных городов Диярбакыра, Шанлыурфы и Адыямана. О серьезных разрушениях в регионе не сообщалось. Согласно первоначальным сообщениям, землетрясение ощущалось также в северной Сирии и Ираке. Местные СМИ в Ливане сообщили, что города Бейрут и Триполи также почувствовали землетрясение, наряду с аналогичными сообщениями из Израиля.