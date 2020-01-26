Землетрус в Туреччині: кількість загиблих зросла до 31, постраждалих понад 1500

Кількість загиблих в результаті сильного землетрусу в східній Туреччині, який стався в п'ятницю, зросла до 31.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Згідно з інформацією Управління з надзвичайних ситуацій (AFAD), 1547 осіб отримали поранення, а рятувальники продовжують пошукові роботи.

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Загалом 45 осіб були врятовані з-під завалів, включаючи жінку, яка перебувала під уламками будинку 17 годин.

До рятувальних робіт залучили понад 3400 співробітників МНС, сотні транспортних засобів та 17 службових собак.

Група геодезистів оцінює збиток, заподіяний землетрусом. У початкових звітах вказувалося, що 76 будівель були повністю зруйновані, а 42 сильно пошкоджені, ще 425 будинків отримали незначні пошкодження.

Землетрус магнітудою 6,8 стався у турецькій провінції Анкара наприкінці п'ятниці. Підземні поштовхи відчувалися і в сусідніх країнах, включаючи Сирію і Грузію. В регіоні відчувалося понад 530 повторних поштовхів, дев'ять - вище магнітуди 4,0.