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Президент Ради ЄС скликав 20 лютого позачерговий саміт з довгострокового бюджету

Неділя, 26 січня 2020, 11:12

Президент Європейської ради Шарль Мішель оголосив про проведення спеціального саміту з довгострокового фінансового плану ЄС на 2021-2027 роки.

Як повідомляє "Європейська правда", лист-запрошення главам держав і урядів країн ЄС опубліковано на сайті Ради ЄС.

"Після нарад, проведених на рівні послів, я вирішив скликати спеціальне засідання Європейської ради, яке розпочнеться 20 лютого 2020 року. Настав час досягти угоди на нашому рівні щодо довгострокового фінансового плану", - написав Мішель.

За його словами, будь-яка відстрочка у вирішенні цього питання "створить серйозні практичні та політичні проблеми й поставить під загрозу продовження поточних програм і політики, а також запуск нових".

"Я повністю усвідомлюю, що ці переговори є одними з найскладніших, з якими нам доводиться стикатися. Але я також переконаний, що зі здоровим глуздом і рішучістю ми можемо укласти угоду, яка піде на користь всім європейцям", - йдеться в листі.

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