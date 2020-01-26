Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

США хотят заключить торговое соглашение с Британией до конца 2020 года

Землетрясение в Турции: число погибших возросло до 31, пострадавших более 1500

"Думаете, американцев это волнует?!": Помпео возмутил вопрос ведущей об Украине - СМИ

Иранец, сбивший украинский самолет, находится в тюрьме - глава МИД Ирана






Президент Совета ЕС созвал 20 февраля внеочередной саммит по долгосрочному бюджету

Воскресенье, 26 января 2020, 11:12

Президент Европейского совета Шарль Мишель объявил о проведении специального саммита по долгосрочному финансовому плану ЕС на 2021-2027 годы.

Как сообщает "Европейская правда", письмо-приглашение главам государств и правительств стран ЕС опубликовано на сайте Совета ЕС.

"После совещаний, проведенных на уровне послов, я решил созвать специальное заседание Европейского совета, которое начнется 20 февраля 2020 года. Настало время достичь соглашения на нашем уровне по долгосрочному финансовому плану", - написал Мишель.

По его словам, любая отсрочка в решении этого вопроса "создаст серьезные практические и политические проблемы и поставит под угрозу продолжение текущих программ и политики, а также запуск новых".

"Я полностью осознаю, что эти переговоры являются одними из самых сложных, с которыми нам приходится сталкиваться. Но я также убежден, что со здравым смыслом и решимостью мы можем заключить соглашение, которое пойдет на пользу всем европейцам", - говорится в письме.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua